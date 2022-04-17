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Александр ЗИНЧЕНКО: «Бензема – один из лучших нападающих в мире»

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка Англии, но продолжает бороться за два титула

  • 17.04.2022 04:34
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Бензема – один из лучших нападающих в мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка Англии и поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«В первом тайме против «Ливерпуля» мы играли не так, как должны были. Во втором тайме мы изменили свою игру, и у нас были моменты. Именно так мы должны были играть в начале матча.

Будущая встреча с «Реалом»? Они — короли этого турнира (Лиги чемпионов – прим). Они много раз выигрывали Лигу чемпионов и, очевидно, являются одной из лучших команд в мире, но до матча с «Реалом» нам предстоит сыграть еще много игр. На данном этапе сезона я бы сказал, что каждый матч подобен финалу. Мы по-прежнему боремся за два титула…

У «Реала» много качественных игроков, некоторые из них – лучшие в мире. Прямо сейчас Карим Бензема – один из лучших нападающих в мире. Невероятно, как он забивает голы, поэтому нам нужно придумать, как с ним справиться. Тренер расскажет нам, как это сделать».

Источник — AS

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