Сергей ЯВОРСКИЙ: «Эти существа не могут называться людьми»

Защитник «Ворсклы» Сергей Яворский – о вероломном вторжении орков в Украину.

«24 февраля мы должны были собраться на базе. А уже 27 февраля должны были принимать дома Верес. Собирались работать в привычном графике, а проснулись утром под звуки сирены. Сначала испугались. Потом нас собрали на стадионе, провели совещание и решили на время не тренироваться.

В 2014-м тоже все начиналось похожим образом. Теперь я тоже находился в шоковом состоянии и просто не мог поверить в происходящее. Как и большинство людей, считал, что в 21 веке полномасштабная война в Европе быть не может. В 2014-м мы тоже спали в коридоре, также скрывались от обстрелов. Помню людей с автоматами, которые ходили под окнами. Однако в Мариуполе не было взрывов ракет и завершилось все очень быстро.

Понятие «аполитичность» – это глупость, это неправильно. Политика всегда шагала рядом со спортом. Ты представляешь свой город, свою страну – это уже политические элементы. Суждение о том, что спортсмен находится вне политики – ошибочно.

Эти существа не могут называться людьми. То, что происходило в Буче и других городах – на такое даже звери в лесу не способны. Любое ругательное слово, которое мы применим к ним, будет считаться комплиментом».