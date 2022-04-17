Ювентус – Болонья – 1:1. Как спаслась синьора. Видео голов и обзор матча

В поединке 33-го тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
|85'
|Гари Медель (Болонья) получает красную карточку.
|84'
|Адама Сумаоро (Болонья) получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Болонья).
Источник — Sport.ua
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