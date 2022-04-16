11 против 9. Ювентус только на 95 минуте спас ничью в матче Серии A

В матче чемпионата Италии Ювентус с большим трудом сумел взять ничью с Болоньей, которая в концовке встречи из-за двух удалений играла вдевятером.
Гости вели со счетом 1:0, но на 95-й минуте Влахович спас хозяевам один пункт.
Ювентус с 63 пунктами идет на 4-м месте.
Чемпионат Италии. 33-й тур
Ювентус - Болонья 1:1
Голы: Влахович, 90+5 - Арнаутович, 52
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.