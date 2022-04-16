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11 против 9. Ювентус только на 95 минуте спас ничью в матче Серии A

Туринцы сражаются за место в топ-4

  • 16.04.2022 21:52
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11 против 9. Ювентус только на 95 минуте спас ничью в матче Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии Ювентус с большим трудом сумел взять ничью с Болоньей, которая в концовке встречи из-за двух удалений играла вдевятером.

Гости вели со счетом 1:0, но на 95-й минуте Влахович спас хозяевам один пункт.

Ювентус с 63 пунктами идет на 4-м месте.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Ювентус - Болонья 1:1
Голы: Влахович, 90+5 - Арнаутович, 52

Источник — Sport.ua

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