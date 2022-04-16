ФОТО. Мудрик в составе. Шахтер готовится к матчу с Фенербахче

«Шахтер» продолжает подготовку к благотворительному матчу против «Фенербахче», который должен состояться 19 апреля.

В субботу команда Роберто Де Дзерби работала на базе сборной Турции. Несмотря на слухи о якобы отъезде Михаила Мудрика в Англию, игрок пока остается в составе.