ФОТО. Мудрик в составе. Шахтер готовится к матчу с Фенербахче

«Шахтер» продолжает подготовку к благотворительному матчу против «Фенербахче», который должен состояться 19 апреля.
В субботу команда Роберто Де Дзерби работала на базе сборной Турции. Несмотря на слухи о якобы отъезде Михаила Мудрика в Англию, игрок пока остается в составе.
Источник — Sport.ua
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