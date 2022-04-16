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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Всегда с удовольствием выступаю за сборную Украины»

Даяна обыграла лидера сборной США

  • 16.04.2022 22:45
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Всегда с удовольствием выступаю за сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оценила свою победу над Джессикой Пегулой в рамках в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Сегодня я старалась сражаться за каждый мяч, старалась не думать о давлении и показать все лучшее, на что я способна. После первого дня у меня был разговор с моим личным тренером, с капитаном нашей команды и мы отлично подготовились к сегодняшней игре».

«Хочу сказать, что я всегда горжусь своей страной и всегда горжусь тем, что я украинка. Всегда с удовольствием играю за свою страну, но сейчас в этот момент... даже сложно описать это чувство. Мое сердце остается дома, и я очень хочу вернуться туда, но головой я здесь и должна играть».

«У меня есть ответственность за мою младшую сестру. Это просто чудесно, что мы находимся здесь в безопасном месте и можем играть перед такими прекрасными болельщиками с великолепной поддержкой».

«Просто замечательно видеть повсюду украинские флаги», - сказала Ястремская.

Источник — Большой теннис Украины

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