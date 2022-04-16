Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля в Эшвилле продолжится матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой сыграют женские сборные США и Украины по теннису.



В третьем матче на корты выйдут лидеры сборных Даяна Ястремская (№93 WTA) и Джессика Пегула (№14 WTA). Ранее девушки между собой не играли.



Встреча начнется в 20:00 по Киеву.



Отметим, что украинки проиграли оба матча в первый игровой день и любое поражение в субботу будет означать общий проигрыш.