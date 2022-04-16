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Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

  • 16.04.2022 17:35
  • 413 просмотров
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Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 апреля в Эшвилле продолжится матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой сыграют женские сборные США и Украины по теннису.
 
В третьем матче на корты выйдут лидеры сборных Даяна Ястремская (№93 WTA) и Джессика Пегула (№14 WTA). Ранее девушки между собой не играли.
 
Встреча начнется в 20:00 по Киеву. 
 
Отметим, что украинки проиграли оба матча в первый игровой день и любое поражение в субботу будет означать общий проигрыш.

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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