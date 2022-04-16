Мирослав МАЗУР: «Тимощук и Ордец не заслуживают того, чтобы о них говорили»

23-летний защитник Мирослав Мазур, несколько недель назад ставший игроком шведского «Эстерсунда», поделился мнением о футболистах, которые продолжили работать в российском чемпионате.

– Ракицкий и Полярус покинули российские клубы. Тимощук, Ордец и Ивенисеня остались. Какое твое мнение об этой тройке.

– Я не могу что-нибудь судить о них, что-то говорить. Для меня эти люди показали всей Украине, кто они. Если взять Тимощука, какой он был легендой сборной Украины, сыграл очень много матчей за сборную и так себя ведет, то о чем здесь говорить? Здесь не о чем говорить.

Мне, если честно, не хочется о таких людях говорить. Они просто не заслуживают того, чтобы о них говорили, - сказал Мазур.