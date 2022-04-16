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Мирослав МАЗУР: «Тимощук и Ордец не заслуживают того, чтобы о них говорили»

Защитник «Эстерсунда» – о предателях украинского футбола

  • 16.04.2022 17:00
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Мирослав МАЗУР: «Тимощук и Ордец не заслуживают того, чтобы о них говорили»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

23-летний защитник Мирослав Мазур, несколько недель назад ставший игроком шведского «Эстерсунда», поделился мнением о футболистах, которые продолжили работать в российском чемпионате.

– Ракицкий и Полярус покинули российские клубы. Тимощук, Ордец и Ивенисеня остались. Какое твое мнение об этой тройке.
– Я не могу что-нибудь судить о них, что-то говорить. Для меня эти люди показали всей Украине, кто они. Если взять Тимощука, какой он был легендой сборной Украины, сыграл очень много матчей за сборную и так себя ведет, то о чем здесь говорить? Здесь не о чем говорить.

Мне, если честно, не хочется о таких людях говорить. Они просто не заслуживают того, чтобы о них говорили, - сказал Мазур.

Источник — Эпоха футбола

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