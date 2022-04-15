Мирослав МАЗУР: «Зеленский – человек с большими яйцами»

23-летний защитник Мирослав Мазур, несколько недель назад ставший игроком шведского «Эстерсунда», поделился мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зеленский – это человек с очень крепкими яйцами, который сейчас показал всему миру, кто он. Все думали, что он там комик, смешной, что-то делает непонятно что, а сейчас он показал миру, что он мужик.

То, что он делает, то, что не убежал, то, что он делает для страны, это дорогого стоит. Я уверен, сейчас каждый украинец уважает его, знает, что у нас есть Президент.

Мы ждем время, когда все это закончится, но я уверен, что все всегда будут поддерживать этого человека, потому что он человек с большой буквы», - сказал Мазур.