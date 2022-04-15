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Мирослав МАЗУР: «Зеленский – человек с большими яйцами»

Украинский футболист – о Президенте

  • 15.04.2022 19:50
  • 1184 просмотра
  • 1 комментарий
Мирослав МАЗУР: «Зеленский – человек с большими яйцами»
© ФК Эстерсунд. Мирослав Мазур

23-летний защитник Мирослав Мазур, несколько недель назад ставший игроком шведского «Эстерсунда», поделился мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зеленский – это человек с очень крепкими яйцами, который сейчас показал всему миру, кто он. Все думали, что он там комик, смешной, что-то делает непонятно что, а сейчас он показал миру, что он мужик.

То, что он делает, то, что не убежал, то, что он делает для страны, это дорогого стоит. Я уверен, сейчас каждый украинец уважает его, знает, что у нас есть Президент.

Мы ждем время, когда все это закончится, но я уверен, что все всегда будут поддерживать этого человека, потому что он человек с большой буквы», - сказал Мазур.

Источник — Эпоха футбола

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    inspekcha85, 15.04.2022 20:18
    +3
    +1.Порошенко конечно тоже сдержал удар в 14м,но Зеленский...достойно отвечает ударом на удар на всех фронтах.
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