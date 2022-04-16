Николай Матвиенко интересен Эвертону

Английский «Эвертон» проявляет интерес к 25-летнему защитнику «Шахтера» и национальной сборной Украины Николаю Матвиенко.
Несмотря на то, что «ириски» в настоящий момент находятся в сложной турнирной ситуации и рискуют вылететь из элитарного дивизиона чемпионата Англии впервые за последний 71 год, в клубе присматривают потенциальное усиление на новый сезон.
Помимо «Эвертона» виды на Матвиенко ныне имеет «Брентфорд», который также хотел бы заполучить другого украинца «Шахтера» - Михаила Мудрика.
Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его ориентировочная стоимость составляет 11 миллионов евро.
Источник — Fichajes.com
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