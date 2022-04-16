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Николай Матвиенко интересен Эвертону

Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

  • 16.04.2022 16:02
  • 1129 просмотров
  • 6 комментариев
Николай Матвиенко интересен Эвертону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Английский «Эвертон» проявляет интерес к 25-летнему защитнику «Шахтера» и национальной сборной Украины Николаю Матвиенко.

Несмотря на то, что «ириски» в настоящий момент находятся в сложной турнирной ситуации и рискуют вылететь из элитарного дивизиона чемпионата Англии впервые за последний 71 год, в клубе присматривают потенциальное усиление на новый сезон.

Помимо «Эвертона» виды на Матвиенко ныне имеет «Брентфорд», который также хотел бы заполучить другого украинца «Шахтера» - Михаила Мудрика.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его ориентировочная стоимость составляет 11 миллионов евро.

Источник — Fichajes.com

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Тарас Чубак, 16.04.2022 16:07
    +4
    Це було ь непогано, разом з Миколенко і в збірній поруч, і в клубі
    Ссылка
    online
    Тарас Чубак, 16.04.2022 16:22
    +1
    steelmaker, 16.04.2022 16:10
    а причем тут вместе? Они что, Шерочка с Машерочкой? Странный у вас аргумент с точки зрения футбольного профессионального выбора.
    У чому дивний? Разом грають - більше зіграність, враховуючи що вони і в збірній поруч грають
    Ссылка
    online
    Zhez53, 16.04.2022 16:16
    +1
    Скорее всего, будет, как с Софочкой в анекдоте, пробуют, хвалят, но замуж не берут.
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    online
    Face Control, 16.04.2022 16:56
    0
    Отдаёшь всех сразу оптом.
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 16.04.2022 16:31
    0
    Лучше в Брайтон на курорт. Они только что обули Шпоры на свистке.)
    Ссылка
    online
    steelmaker, 16.04.2022 16:10
    -7
    Тарас Чубак, 16.04.2022 16:07
    Це було ь непогано, разом з Миколенко і в збірній поруч, і в клубі
    а причем тут вместе? Они что, Шерочка с Машерочкой? Странный у вас аргумент с точки зрения футбольного профессионального выбора.
    Ссылка
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