Николай Матвиенко интересен Эвертону

Английский «Эвертон» проявляет интерес к 25-летнему защитнику «Шахтера» и национальной сборной Украины Николаю Матвиенко.

Несмотря на то, что «ириски» в настоящий момент находятся в сложной турнирной ситуации и рискуют вылететь из элитарного дивизиона чемпионата Англии впервые за последний 71 год, в клубе присматривают потенциальное усиление на новый сезон.

Помимо «Эвертона» виды на Матвиенко ныне имеет «Брентфорд», который также хотел бы заполучить другого украинца «Шахтера» - Михаила Мудрика.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его ориентировочная стоимость составляет 11 миллионов евро.