Украинцев будут бесплатно пропускать на матч Динамо и Клужа

«Динамо» 20 апреля в Румынии сыграет против местного клуба «Клуж». Встреча стартует в 21.30.

Поединок состоится на стадионе имени Константина Радулеска.

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что украинские беженцы из Румынии имеют бесплатный доступ к этому матчу.

Желающим посетить игру достаточно прийти в кассы на стадионе с документом, удостоверяющим личность и гражданство, чтобы бесплатно забрать билет.