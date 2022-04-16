Украинцев будут бесплатно пропускать на матч Динамо и Клужа

«Динамо» 20 апреля в Румынии сыграет против местного клуба «Клуж». Встреча стартует в 21.30.
Поединок состоится на стадионе имени Константина Радулеска.
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что украинские беженцы из Румынии имеют бесплатный доступ к этому матчу.
Желающим посетить игру достаточно прийти в кассы на стадионе с документом, удостоверяющим личность и гражданство, чтобы бесплатно забрать билет.
Источник — Sport.ua
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