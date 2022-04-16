Тибо КУРТУА: «0:4 от Барселоны были случайностью»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не считает закономерным поражение 0:4 от «Барселоны» 20 марта:

«Это был ужасный вечер, но мы быстро оправились. О поражениях не нужно долго думать. Конечно, я разочарован, но если посмотреть на наши результаты и игру, то это была случайность».

Ранее «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Челси».