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Эллардайс может возглавить Бернли

Команда осталась без главного тренера

  • 16.04.2022 13:21
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Эллардайс может возглавить Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

Руководство «Бернли» начало поиски нового главного тренера. Вчера клуб уволил Шона Дайча, который работал с командой почти 10 лет.

Одним из главных кандидатов на этот пост является ветеран английского тренерского цеха Сэм Эллардайс. При этом 67-летний специалист требует большой финансовый бонус в случае сохранения прописки в АПЛ и гарантии сохранения должности на следующий сезон.

Предыдущим местом работы Эллардайса был ВБА, который он возглавлял в 2020 – 2021 годах. «Бернли» сейчас идет 18-м в турнирной таблице АПЛ.

Источник — Sky Sports

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