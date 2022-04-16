Эллардайс может возглавить Бернли

Руководство «Бернли» начало поиски нового главного тренера. Вчера клуб уволил Шона Дайча, который работал с командой почти 10 лет.

Одним из главных кандидатов на этот пост является ветеран английского тренерского цеха Сэм Эллардайс. При этом 67-летний специалист требует большой финансовый бонус в случае сохранения прописки в АПЛ и гарантии сохранения должности на следующий сезон.

Предыдущим местом работы Эллардайса был ВБА, который он возглавлял в 2020 – 2021 годах. «Бернли» сейчас идет 18-м в турнирной таблице АПЛ.