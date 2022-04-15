Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера

«Бернли» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Шона Дайча. Вместе с ним был отправлен в отставку и его штаб ассистентов.

Такое решение продиктовано неудачными результатами команды, которая сейчас идет в зоне вылета АПЛ (на 18-м месте). От спасительного 17-го места «Бернли» отстает на 3 очка.

Дайч возглавлял «Бернли» с 2012 года.