Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера

«Бернли» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Шона Дайча. Вместе с ним был отправлен в отставку и его штаб ассистентов.
Такое решение продиктовано неудачными результатами команды, которая сейчас идет в зоне вылета АПЛ (на 18-м месте). От спасительного 17-го места «Бернли» отстает на 3 очка.
Дайч возглавлял «Бернли» с 2012 года.
Источник — ФК Бернли
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