Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Меня раздражает российская символика»

Бывший футболист национальной сборной Украины и многих клубов УПЛ Эдуард Цихмейструк рассказал о том, что все спортивные награды, завоеванные им в россии, перестали иметь для него ценность.
«В профессиональном плане - это является достижениями, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это иначе. Мое общение со знакомы ми из россии стало уменьшаться еще с 2014 года. Ранее мы ездили на турниры в москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все», — сказал Цихмейструк.
Напомним, что Цихмейструк защищал цвета московского «Спартака» с 2001 по 2002 годы. За это время он успел стать чемпионом и бронзовым призером чемпионата росии.
Источник — Футбол 1/2/3
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