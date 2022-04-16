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Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Меня раздражает российская символика»

Известный футболист в свое время играл в россии и получал медали

  • 16.04.2022 12:42
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Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Меня раздражает российская символика»
© 2+2. Эдуард Цихмейструк

Бывший футболист национальной сборной Украины и многих клубов УПЛ Эдуард Цихмейструк рассказал о том, что все спортивные награды, завоеванные им в россии, перестали иметь для него ценность. 

«В профессиональном плане - это является достижениями, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это иначе. Мое общение со знакомы ми из россии стало уменьшаться еще с 2014 года. Ранее мы ездили на турниры в москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все», — сказал Цихмейструк. 

Напомним, что Цихмейструк защищал цвета московского «Спартака» с 2001 по 2002 годы. За это время он успел стать чемпионом и бронзовым призером чемпионата росии.

Источник — Футбол 1/2/3

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