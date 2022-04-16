Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Меня раздражает российская символика»

Бывший футболист национальной сборной Украины и многих клубов УПЛ Эдуард Цихмейструк рассказал о том, что все спортивные награды, завоеванные им в россии, перестали иметь для него ценность.

«В профессиональном плане - это является достижениями, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это иначе. Мое общение со знакомы ми из россии стало уменьшаться еще с 2014 года. Ранее мы ездили на турниры в москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все», — сказал Цихмейструк.

Напомним, что Цихмейструк защищал цвета московского «Спартака» с 2001 по 2002 годы. За это время он успел стать чемпионом и бронзовым призером чемпионата росии.