ЦИХМЕЙСТРУК: «Никогда не видел в россии стремления народа к свободе»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился мыслями о вторжении в Украину российских войск.



— У меня нет слов и объяснений всей этой ситуации со стороны россии. Это просто подло. Это варварство в цивилизованное время. Я никогда не мог представить, что это может произойти в нашей жизни. Это помешательство целого народа.



— Российский народ по-прежнему находится в бронепоезде?

— Все, кто поддерживает политику путина, для меня не существуют. У меня есть большой опыт общения с подобными людьми даже в Донецкой области. А те, кто в россии, те, кого я знал, — точно в особом бронепоезде (улыбается).



— Вы родом из Макеевки. Там и сейчас поддерживают так называемый русский мир?

— Моих родителей и родителей моей жены уже нет. Остались братья, сестры… Все они зомбированы российским телевидением.



— И никакие доводы не помогают?

— Абсолютно. Можно говорить разве что о детях или о погоде.



— Российская власть скрывает количество жертв среди личного состава и уничтоженной техники. Это для того, чтобы их люди по-прежнему думали о величии своей армии?

— Я уверен, что путину наплевать на своий народ. Если бы этот деятель хоть немного думал о своих людях, то не посылал бы на смерть 19-ти летних пацанов. Без подготовки, на мясо, которое будут просто утилизировать. Там, наверное, даже похоронок не приходит, как в первую и вторю мировую войну.



— В россии рано или поздно безумие Путина все равно выйдет наружу. Со временем там возможна так называемая революция против абсурдной власти?

— Думаю, нет. Я никогда не видел в россии стремления народа к свободе. Да, там есть единичные случаи протестов думающих людей, но их либо уничтожают, либо они уезжают из страны. Остальные живут телевизором…



— И телевизор им не говорит, что потерь личного состава в Украине у россиян уже более 16-ти тысяч…

— Россия — большая страна. Там ничего не стоит незаметно выдернуть людей из регионов, типа бурятов. А если бы в Украине погибли тысячи москвичей или петербуржцев, то это по-любому вышло бы наружу. путин делает все правильно для своей выгоды, но никак не для своего народа.



— Украинские военные силы вас удивили своей стойкостью?

— Это даже не обговаривается. Ранее я никогда не задавался вопросом, готовы ли мы достойно встретить врага. А сейчас могу сказать, что наша армия удивила весь мир. Честь и хвала украинским защитникам. Слава Украине!