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Макрон уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ

Форвард близок к переходу в «Реал»

  • 16.04.2022 12:34
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Макрон уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. Существует высокая вероятность того, что форвард перейдет в «Реал», который сделал ему очень выгодное предложение.

К попыткам удержать Мбаппе в ПСЖ подключился даже президент Франции Эмануэль Макрон. У него хорошие отношения с Мбаппе, они часто общаются лично.

Также ранее 52 французских спортсмена написали открытое письмо с призовым не голосовать во втором туре президентских выборов во Франции за соперницу Макрон, пророссийскую кандидатку Марин Ле Пен. От Мбаппе также ожидают публичного заявления по этому поводу.

Источник — RTL

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