Макрон уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. Существует высокая вероятность того, что форвард перейдет в «Реал», который сделал ему очень выгодное предложение.

К попыткам удержать Мбаппе в ПСЖ подключился даже президент Франции Эмануэль Макрон. У него хорошие отношения с Мбаппе, они часто общаются лично.

Также ранее 52 французских спортсмена написали открытое письмо с призовым не голосовать во втором туре президентских выборов во Франции за соперницу Макрон, пророссийскую кандидатку Марин Ле Пен. От Мбаппе также ожидают публичного заявления по этому поводу.