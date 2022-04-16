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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Не чувствовала, что за американок болели больше»

Украинская теннисистка – о матче против Джессики Пегулы

  • 16.04.2022 11:38
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Не чувствовала, что за американок болели больше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала поражение от Джессики Пегулы в матче Кубка Билла Джин Кинг:

«Что ж, было нелегко, нужно еще немного времени, чтобы все переварить. Можно сказать, что я не чувствовала себя комфортно на корте. Конечно, Пегула играла прекрасно, давила на меня. Моментами было такое, что мне казалось, что я играю неплохо. Мне не кажется, что я смогла противопоставить свой хороший теннис ее игре. Корт был быстрым, атмосфера была совсем другой. Это были уже не те условия, что и во время тренировок.

Думаю, что к следующему матчу против Элисон Риск я буду более-менее готова, ведь я смотрела ее матч с Даяной Ястремской. До жеребьевки мы думали, что в первый день играть с Риск буду я и все эти дни мы обсуждали именно этот матч. Сегодня поговорим об этом снова вместе с командой, завершим подготовку, чтобы выйти завтра на корт и бороться.

Болельщики? Это было невероятно, я не чувствовала, что за американок болели больше, чем за нас. Я видела много украинских флагов, плакаты, рисунки. Да, поддержка была ощутима. Иногда у меня просто разбегались глаза, и я не могла сконцентрироваться. Также это был мой первый одиночный поединок в Кубке Билли Джин Кинг, мне нужно немного времени адаптироваться. Думаю, что завтра все будет гораздо лучше. А это был для меня тренировочный матч (улыбается)».

Источник — Большой теннис Украины

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