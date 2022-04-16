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Владельцы Манчестер Сити хотят приобрести известный итальянский клуб

У «Палермо» могут появиться новые владельцы

  • 16.04.2022 10:46
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Владельцы Манчестер Сити хотят приобрести известный итальянский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

City Football Group, которой принадлежит «Манчестер Сити» и еще 9 клубов в разных странах мира, планирует приобрести «Палермо». Пока что переговоры находятся на ранней стадии, но в ближайшие несколько недель могут заметно продвинуться.

Напомним, в 2019 году «Палермо» был объявлен банкротом. После этого клуб возродился и уже добрался до Серии С – третьего дивизиона итальянского футбола.

В начале февраля умер многолетний президент «Палермо» Маурицио Дзампарини.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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