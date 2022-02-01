Умер одиозный экс-президент Палермо Дзампарини

Бизнесмену было 80 лет

  • 01.02.2022 14:35
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Умер одиозный экс-президент Палермо Дзампарини
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Дзампарини

Сегодня ночью в возрасте 80 лет скончался итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини. Футбольным фанатам он известен как бывший владелец «Венеции» и «Палермо».

Проблемы со здоровьем у Дзампарини начались в октябре, после смерти его 23-летнего сына. В конце декабря он попал в реанимацию.

Позже его выписали из больницы, но спустя несколько дней снова госпитализировали. 1 февраля примерно в 2 часа ночи по местному времени Дзампарини умер.

Напомним, Дзампарини был владельцем «Палермо» с 2002 по 2017 года. Он известен своими неоднозначными высказываниями и импульсивностью: за 15 лет в «Палермо» он увольнял тренеров 40 раз.

Также Дзампарини был президентом «Венеции», когда клуб в предыдущий раз выступал в серии А в сезоне 2001/2002.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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