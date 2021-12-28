Скандальный экс-президент Палермо попал в реанимацию

Скандальный итальянский функционер Маурицио Дзампарини был доставлен в реанимацию одной из больниц Удине в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь 80-летнего бизнесмена.

Дзампарини недавно перенес операцию после внезапного осложнение. С коронавирусом оно не связано: состояние итальянца ухудшилось в октябре, после смерти его 23-летнего сына.

Напомним, Дзампарини был владельцем «Палермо» с 2002 по 2017 года. Он известен своими неоднозначными высказываниями и импульсивностью: за 15 лет в «Палермо» он увольнял тренеров 40 раз.