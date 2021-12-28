Скандальный экс-президент Палермо попал в реанимацию

Врачи борются за жизнь Маурицио Дзампарини

  • 28.12.2021 14:22
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Скандальный экс-президент Палермо попал в реанимацию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Дзампарини

Скандальный итальянский функционер Маурицио Дзампарини был доставлен в реанимацию одной из больниц Удине в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь 80-летнего бизнесмена.

Дзампарини недавно перенес операцию после внезапного осложнение. С коронавирусом оно не связано: состояние итальянца ухудшилось в октябре, после смерти его 23-летнего сына.

Напомним, Дзампарини был владельцем «Палермо» с 2002 по 2017 года. Он известен своими неоднозначными высказываниями и импульсивностью: за 15 лет в «Палермо» он увольнял тренеров 40 раз.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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