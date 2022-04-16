Боруссия Дортмунд поможет Десне с восстановлением стадиона в Чернигове

Дортмундская «Боруссия» поможет восстановить стадион черниговской «Десны», который был разрушен российскими оккупантами.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал детали:
«Германия и дортмундская «Боруссия» готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко».
Андрей Ярмоленко, уроженец Черниговщины, играл за «Боруссию» Д в сезоне 2017/18.
Источник — Facebook
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