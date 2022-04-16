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Боруссия Дортмунд поможет Десне с восстановлением стадиона в Чернигове

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказал детали

  • 16.04.2022 06:16
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Боруссия Дортмунд поможет Десне с восстановлением стадиона в Чернигове
© ФК Десна Чернигов

Дортмундская «Боруссия» поможет восстановить стадион черниговской «Десны», который был разрушен российскими оккупантами.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал детали:

«Германия и дортмундская «Боруссия» готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко».

Андрей Ярмоленко, уроженец Черниговщины, играл за «Боруссию» Д в сезоне 2017/18.

Источник — Facebook

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