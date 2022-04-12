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ФОТО. Стадион Десны. Разбитые трибуны, воронки на поле и спонсорский заяц

Не так давно арена принимала поединки украинской Премьер-лиги…

  • 12.04.2022 14:58
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ФОТО. Стадион Десны. Разбитые трибуны, воронки на поле и спонсорский заяц
© Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как украинская армия выгнала последних оккупантов из Черниговской области, местные власти и бизнес понемногу начинают оценивать ущерб, нанесенный инфраструктуре варварскими бомбежками.

В частности, появились фотографии стадиона имени Гагарина, на котором домашние матчи в УПЛ проводила «Десна».

На снимках видно, что трибун как таковых у арены больше нет, на поле виднеются многочисленные воронки от снарядов, а из более менее уцелевших вещей остался лишь заяц одного из спонсоров, который очень резонирует на фоне битых кирпичей и прочей разрухи…

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Ранее сотрудник пресс-службы «Десны» Дмитрий Дорошко, который не покидал Чернигов с начала войны, рассказал, что творилось вокруг стадиона имени Гагарина.

«Арена просто в ужасном состоянии. Стадион бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но в первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну. Это та, которая была накрыта баннерами. Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были основательные повреждения на западной трибуне и тренировочного поля, разрушены туалеты стадиона. Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб. Я не специалист, но, на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит. Рядом с ареной была наша база футбольного клуба, которая до войны была в идеальном состоянии с новейшим оборудованием. Так вот она уничтожена полностью», – сказал Дорошко.

Источник — Sport.ua

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