Милан – Дженоа – 2:0. Россонери вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Милан» дома победил «Дженоа» со счетом 2:0.
«Милан» набрал 71 очко и вернулся на первое место в Серии A. У «Интера» 69 очков и матч в запасе. «Дженоа» остается в зоне вылета (19-е место, 22 очка).
Серия А. 33-й тур
Милан – Дженоа – 2:0
Голы: Леау, 11, Мессиас, 87.
Милан: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Томори, Габбиа (Крунич, 74), Беннасер (Балло-Туре, 86), Тонали, Кессье, Жиру (Ребич, 62), Леау (Диас, 86), Салемакерс (Мессиас, 61).
Дженоа: Сиригу, Бани (Эрнани, 90+1), Васкес, Хефти, Эстигор, Амири (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72), Бадель, Гальдамес, Пикколи (Мелегони, 55), Экубан (Дестро, 55).
Предупреждения: Тонали, 84 – Йебоа, 80, Гудмундссон, 90+4.
Судья: Киффи (Италия).
ГОЛ! 1:0. Леау, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Мессиас, 87 мин.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
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