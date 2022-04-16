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33-й тур
Милан
2 : 0
Дженоа
15.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Дженоа – 2:0. Россонери вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии

  • 16.04.2022 02:59
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Милан – Дженоа – 2:0. Россонери вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Милан» дома победил «Дженоа» со счетом 2:0.

«Милан» набрал 71 очко и вернулся на первое место в Серии A. У «Интера» 69 очков и матч в запасе. «Дженоа» остается в зоне вылета (19-е место, 22 очка).

Серия А. 33-й тур

Милан – Дженоа – 2:0

Голы: Леау, 11, Мессиас, 87.

Милан: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Томори, Габбиа (Крунич, 74), Беннасер (Балло-Туре, 86), Тонали, Кессье, Жиру (Ребич, 62), Леау (Диас, 86), Салемакерс (Мессиас, 61).

Дженоа: Сиригу, Бани (Эрнани, 90+1), Васкес, Хефти, Эстигор, Амири (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72), Бадель, Гальдамес, Пикколи (Мелегони, 55), Экубан (Дестро, 55).

Предупреждения: Тонали, 84 – Йебоа, 80, Гудмундссон, 90+4.

Судья: Киффи (Италия).

ГОЛ! 1:0. Леау, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 87 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
11' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).

Источник — Sport.ua

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