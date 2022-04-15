Битва за титул. Милан победил и вернул себе лидерство

В чемпионате Италии продолжается битва за титул. «Милан» ответил на победу «Интера» своим успехом: команда на своем поле обыграла «Дженоа» со счетом 2:0.

«Милан» набрал 71 пункт и на два очка опережает «Интер», у которого есть матч в запасе.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Милан - Дженоа 2:0

Гол: Леао, 11, Мессиас, 87