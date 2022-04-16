Реал Сосьедад – Бетис – 0:0. За что удален Давид Сильва? Видеообзор матча

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли вничью со счетом 0:0.

В конце игры на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне хозяева поля остались в меньшинстве. За две минуты два горчичника заработал хавбек «Реал Сосьедада» Давид Сильва.

«Бетис» занимает 5-е место (57 очков), а «Реал Сосьедад» остался на 6-й позиции (55 очков).

Лига 1. 32-й тур

Реал Сосьедад – Бетис – 0:0

Реал Сосьедад: Ремиро, Рико, Горосабель (Элустондо, 87), Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Рафинья (Янузай, 65), Сильва, Исак (Порту, 80), Серлот.

Бетис: Браво, Бартра, Алекс Морено, Пеццела, Бельерин, Фекир, Каналес, Виллиам Карвалью (Руибаль, 46), Родригес, Хуанми (Хоакин, 68), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77).

Предупреждения: Рафинья, 60, Сильва, 90+1, Серлот, 90+2 – Виллиам Карвалью, 37, Родригес, 75, Браво, 90+1, Бартра, 90+2.

Удаления: Сильва, 90+3 (вторая желтая).