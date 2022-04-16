В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде победил «Ренн» со счетом 3:2.
«Монако» одержал 4-ю победу подряд и вошел в топ-3 (набрав 53 очка), «Ренн» остался на третьей позиции (56 очков). Впереди ПСЖ (71) и« Марсель» (59).
Лига 1. 32-й тур
Ренн – Монако – 2:3
Голы: Тэ, 3 (1:0). Вандерсон, 12 (1:1). Бен-Йеддер, 57 (1:2). Боаду, 77 (1:3). Террье, 90+3, пен. (2:3)
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мартен Террье (Ренн).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Монако).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон (Монако).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
Источник — Sport.ua
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