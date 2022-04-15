Катарина Завацкая – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 апреля в Эшвилле стартует матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой сыграют женские сборные США и Украины по теннису.



Вторыми на корты выйдут второй номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) и лидер американок Джессика Пегула (№14 WTA). Ранее девушки между собой не играли.



Встреча начнется после завершения матча Даяна Ястремская – Элисон Риск.

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