США – Украина. Есть ли шансы у команды Савчук в матче против американок?

15 и 16 апреля в Эшвилле (Северная Каролина) состоится матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные США и Украины по теннису.



Кто будет играть?



Изначально в составе сборной Украины числились Элина Свитолина и Марта Костюк, но в связи с проблемами со здоровьем обе заранее отказались от участия. Одно из вакантных мест заняла Даяна Ястремская, которая в текущем сезоне лидирует среди наших по количеству заработанных рейтинговых очков. Многие ожидали, что лидером может стать набравшая неплохой ход Ангелина Калинина. Но договориться с ней не удалось, поэтому места для маневра не будет. В одиночках сыграют ранее упомянутая Ястремская и Катарина Завацкая. На пару заявлены сестры Киченок, но дойти до пятого матча в этом противостоянии будет невероятно сложно. Капитаном впервые станет наша бывшая теннисистка Ольга Савчук, из-за военного положения в Украине Михаил Филима остался в Киеве.



Состав сборной Украины: Даяна Ястремская (№93 WTA), Катарина Завацкая (№201 WTA), Людмила Киченок (№38 WTA парный) и Надежда Киченок (№43 WTA парный).

Капитан: Ольга Савчук



Maya Carter/Asheville Citizen Times. Катарина Завацкая



У американок также были два изменения. Из первоначальной заявки исчезли Слоан Стивенс и Даниэль Коллинс. И если потеря чемпионки US Open-2017 врядли как-то повлияет на результат, то отсутствие восьмой ракетки мира дает нам хоть какие-то шансы. Выиграть как минимум две одиночки из четырех у Пегулы+Коллинс для такого состава сборной Украины было бы непосильной задачей.



Состав сборной США: Джессика Пегула (№14 WTA), Элисон Риск (№43 WTA), Шелби Роджерс (№46 WTA), Эйжа Мухаммад (№36 WTA парный), Дезире Кравчик (№21 WTA парный).

Капитан: Кэти Ринальди



USTA



За что борются команды?



Команды будут сражаться за путевку в Мировой финал. Проигравшая сборная вернется на стадию плей-офф, в рамках которой украинки в прошлом году обыграли соперниц из Японии.



В какой форме украинки?



Украинки неплохо проявили себя на первом крупном грунтовом турнире в Чарльстоне. На знаменитом зеленом грунте в одиночке блистали даже сестры Киченок. Надя во второй раз в карьере прошла там квалификацию, Люда – до последнего боролась за путевку в основу. Катарина Завацкая, которая полгода восстанавливала здоровье, напомнила, что на грунте в хорошей форме она может потягаться практически с любой соперницей. В матче с Каролиной Плишковой, которая постепенно набирает ход после перелома руки, были отличные шансы на дебютную победу против соперницы из топ-10, но чешка задавила авторитетом. Против американок предстоит играть на харде, на этом покрытии многие козыри Катарины работают хуже.

Забавно, но против Пегулы и Риск в одиночке играли лишь Савчук и сестры Киченок. Эти матчи давно в прошлом, поэтому результаты нас интересуют мало. Сейчас молодое поколение украинских теннисисток пишет новую историю и победа над четвертой командой в мировом рейтинге может стать нашим главным достижением в истории турнира. В текущей ситуации вряд ли кто-то бросит камень в случае проигрыша, действительно обидным, пожалуй, станет лишь поражение лишь со счетом 2:3.