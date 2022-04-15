США – Украина. Есть ли шансы у команды Савчук в матче против американок?

15 и 16 апреля в Эшвилле (Северная Каролина) состоится матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные США и Украины по теннису.
Кто будет играть?
Изначально в составе сборной Украины числились Элина Свитолина и Марта Костюк, но в связи с проблемами со здоровьем обе заранее отказались от участия. Одно из вакантных мест заняла Даяна Ястремская, которая в текущем сезоне лидирует среди наших по количеству заработанных рейтинговых очков. Многие ожидали, что лидером может стать набравшая неплохой ход Ангелина Калинина. Но договориться с ней не удалось, поэтому места для маневра не будет. В одиночках сыграют ранее упомянутая Ястремская и Катарина Завацкая. На пару заявлены сестры Киченок, но дойти до пятого матча в этом противостоянии будет невероятно сложно. Капитаном впервые станет наша бывшая теннисистка Ольга Савчук, из-за военного положения в Украине Михаил Филима остался в Киеве.
Состав сборной Украины: Даяна Ястремская (№93 WTA), Катарина Завацкая (№201 WTA), Людмила Киченок (№38 WTA парный) и Надежда Киченок (№43 WTA парный).
Капитан: Ольга Савчук
Maya Carter/Asheville Citizen Times. Катарина Завацкая
У американок также были два изменения. Из первоначальной заявки исчезли Слоан Стивенс и Даниэль Коллинс. И если потеря чемпионки US Open-2017 врядли как-то повлияет на результат, то отсутствие восьмой ракетки мира дает нам хоть какие-то шансы. Выиграть как минимум две одиночки из четырех у Пегулы+Коллинс для такого состава сборной Украины было бы непосильной задачей.
Состав сборной США: Джессика Пегула (№14 WTA), Элисон Риск (№43 WTA), Шелби Роджерс (№46 WTA), Эйжа Мухаммад (№36 WTA парный), Дезире Кравчик (№21 WTA парный).
Капитан: Кэти Ринальди
USTA
За что борются команды?
Команды будут сражаться за путевку в Мировой финал. Проигравшая сборная вернется на стадию плей-офф, в рамках которой украинки в прошлом году обыграли соперниц из Японии.
В какой форме украинки?
Украинки неплохо проявили себя на первом крупном грунтовом турнире в Чарльстоне. На знаменитом зеленом грунте в одиночке блистали даже сестры Киченок. Надя во второй раз в карьере прошла там квалификацию, Люда – до последнего боролась за путевку в основу. Катарина Завацкая, которая полгода восстанавливала здоровье, напомнила, что на грунте в хорошей форме она может потягаться практически с любой соперницей. В матче с Каролиной Плишковой, которая постепенно набирает ход после перелома руки, были отличные шансы на дебютную победу против соперницы из топ-10, но чешка задавила авторитетом. Против американок предстоит играть на харде, на этом покрытии многие козыри Катарины работают хуже.
Забавно, но против Пегулы и Риск в одиночке играли лишь Савчук и сестры Киченок. Эти матчи давно в прошлом, поэтому результаты нас интересуют мало. Сейчас молодое поколение украинских теннисисток пишет новую историю и победа над четвертой командой в мировом рейтинге может стать нашим главным достижением в истории турнира. В текущей ситуации вряд ли кто-то бросит камень в случае проигрыша, действительно обидным, пожалуй, станет лишь поражение лишь со счетом 2:3.
USTA
Расписание матчей
Первый день, 15 апреля
20:00 – Элисон Риск (США) – Даяна Ястремская (Украина)
22:00* – Джессика Пегула (США) – Катарина Завацкая (Украина)
Второй день, 16 апреля
20:00 – Джессика Пегула (США) – Даяна Ястремская (Украина)
22:00* – Элисон Риск (США) – Катарина Завацкая (Украина)
00:00* – Дезире Кравчик / Шелби Роджерс (США) – Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина)
* ориентировочное время
Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится на телеканалах Спорт 1 и Спорт 2.
Источник — Sport.ua
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