Александр ПЕТРАКОВ: «Хотим как следует подготовиться к матчу с Шотландией»

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о сборе национальной команды, который должен начаться 29 апреля в Словении.

— Александр Васильевич, определена дата и место начала сбора национальной команды Украины. Поделитесь, как это стало возможным в военное время.

— Прежде всего, хочется поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко и президента УЕФА Александера Чеферина за организацию этого важного для национальной команды Украины сбора, а также руководство государства, которое дало нам разрешение на временный выезд из Украины для того, чтобы отстаивать ее интересы за рубежом.

Ранее, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны.

— Тем временем ведущие украинские клубы, «Динамо» и «Шахтер», уже начали свои сборы и провели первые товарищеские благотворительные матчи. Будет ли это способствовать подготовке сборников?

— Конечно, и я хочу поблагодарить эти клубы и лично их главных тренеров и президентов. Клубный сбор поможет игрокам национальной команды подойти к началу нашего тренировочного цикла в лучших кондициях. Это важно, что клубы собрались раньше, а футболисты получат игровой тонус. А 29 апреля мы уже все вместе начнем нарабатывать варианты ведения игры против соперников, каждый из которых имеет отличный от остальных игровой стиль.