Шотландия: «Мы будем рады приветствовать сборную Украины у нас дома»

1 июня должен состояться перенесенный матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина. Глава Футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл надеется, что украинская сборная спокойно доберется до Глазго.

«Мы будем рады приветствовать сборную Украины у нас дома в июне. Понятно, что две команды будут преследовать свои цели продолжать борьбу за выход на ЧМ-2022, но мы понимаем общий контекст вокруг этого матча».

«То, что игру перенесли с марта на июнь, было абсолютно правильно, поэтому мы ждем Украину на стадионе Хэмпден Парк 1 июня», - сказал Максвелл.

Победитель матча 5 июня сыграет с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.