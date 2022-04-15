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Шотландия: «Мы будем рады приветствовать сборную Украины у нас дома»

Шотландия ждет встречи с Украиной

  • 15.04.2022 20:22
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Шотландия: «Мы будем рады приветствовать сборную Украины у нас дома»
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня должен состояться перенесенный матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина. Глава Футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл надеется, что украинская сборная спокойно доберется до Глазго.

«Мы будем рады приветствовать сборную Украины у нас дома в июне. Понятно, что две команды будут преследовать свои цели продолжать борьбу за выход на ЧМ-2022, но мы понимаем общий контекст вокруг этого матча».

«То, что игру перенесли с марта на июнь, было абсолютно правильно, поэтому мы ждем Украину на стадионе Хэмпден Парк 1 июня», - сказал Максвелл.

Победитель матча 5 июня сыграет с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.

Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ, 15.04.2022 21:16
    0
    Слава Україні.!!!🇺🇦💛💙
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