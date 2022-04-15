Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 апреля в Эшвилле стартует матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой сыграют женские сборные США и Украины по теннису.



Первым на корты выйдут лидер сборной украинской команды Даяна Ястремская (№93 WTA) и второй номер американок Элисон Риск (№43 WTA). Ранее девушки между собой не играли.



Встреча начнутся в 20:00 по Киеву.

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