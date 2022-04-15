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Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

  • 15.04.2022 19:55
  • 2729 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© USTA. Элисон Риск и Даяна Ястремская

15 апреля в Эшвилле стартует матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой сыграют женские сборные США и Украины по теннису.
 
Первым на корты выйдут лидер сборной украинской команды Даяна Ястремская (№93 WTA) и второй номер американок Элисон Риск (№43 WTA). Ранее девушки между собой не играли.
 
Встреча начнутся в 20:00 по Киеву. 

📺 Видеотрансляция
📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 15.04.2022 20:20
    -1
    Доброго в
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