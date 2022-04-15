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Сборная Украины просит УЕФА организовать четыре матча в мае

Подготовка к игре с Шотландией

  • 15.04.2022 19:22
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Сборная Украины просит УЕФА организовать четыре матча в мае
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что УАФ попросила УЕФА помочь организовать национальной команде четыре контрольных матча.

Игры должны пройти в мае, чтобы помочь подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

— Мы обратились с просьбой к УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15—16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук.

Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках. Хочу подчеркнуть, что на этом сборе многие игроки, у которых, скажем так, была нехватка практики в клубах, получат отличный шанс побороться за место в составе главной команды страны.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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