Сборная Украины просит УЕФА организовать четыре матча в мае

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что УАФ попросила УЕФА помочь организовать национальной команде четыре контрольных матча.

Игры должны пройти в мае, чтобы помочь подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

— Мы обратились с просьбой к УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15—16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук.

Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках. Хочу подчеркнуть, что на этом сборе многие игроки, у которых, скажем так, была нехватка практики в клубах, получат отличный шанс побороться за место в составе главной команды страны.