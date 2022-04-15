Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Андрей ПАВЕЛКО: «Баранка помогает Украине в гуманитарных вопросах»

Итальянский специалист поддерживает нашу страну в войне с россией

  • 15.04.2022 15:40
  • 129 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «Баранка помогает Украине в гуманитарных вопросах»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возвращении в Украину главы комитета по этике и честной игре Франческо Баранки, а также рассказал, как итальянский специалист помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

«Он сам участвует в гуманитарных вопросах. Также вместе с Лучано Лучи и другими нашими специалистами он помогает с гуманитарными грузами, связями со странами, в которые мы вывозим наших деток», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    uzmash, 15.04.2022 16:05
    +1
    Цікаво, у скільки нам обходиться ця гуманітарна допомога?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности