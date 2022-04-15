Андрей ПАВЕЛКО: «Баранка помогает Украине в гуманитарных вопросах»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возвращении в Украину главы комитета по этике и честной игре Франческо Баранки, а также рассказал, как итальянский специалист помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

«Он сам участвует в гуманитарных вопросах. Также вместе с Лучано Лучи и другими нашими специалистами он помогает с гуманитарными грузами, связями со странами, в которые мы вывозим наших деток», - сказал Павелко.