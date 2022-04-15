Звездный хавбек Барселоны выбыл до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Педри был заменен в перерыве вчерашнего матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (поражение 2:3).

Причиной стал дискомфорт в задней поверхности бедра. «Барселона» официально подтвердила, что Педри попал в лазарет.

По информации испанских СМИ, Педри пропустит полтора-два месяца. Это значит, что в нынешнем сезоне 19-летний хавбек уже не сыграет.

Это далеко не первая травма Педри в нынешнем сезоне. Суммарно на счету испанского хавбека 5 голов и 1 ассист в 22 матчах за «Барселону» во всех турнирах.