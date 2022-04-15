Украинские теннисистки собрали уже почти $1 млн на гуманитарную помощь

15 – 16 апреля в Эшвилле женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США.
Перед матчем организаторами турнира был запущен фонд «TennisPlaysForPeace» (в переводе – «Теннис играет ради мира»), цель которого – собрать деньги для гуманитарной помощи Украине.
На данный момент фонд собрал уже 940 тысяч долларов. Сбор средств продолжается, поэтому преодоление отметки в 1 миллион долларов выглядит вполне реальной задачей.
Источник — Twitter
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