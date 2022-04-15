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Украинские теннисистки собрали уже почти $1 млн на гуманитарную помощь

Сборная Украины проводит матч против США

  • 15.04.2022 14:31
  • 151 просмотр
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Украинские теннисистки собрали уже почти $1 млн на гуманитарную помощь
© twitter.com/BJKCup

15 – 16 апреля в Эшвилле женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США.

Перед матчем организаторами турнира был запущен фонд «TennisPlaysForPeace» (в переводе – «Теннис играет ради мира»), цель которого – собрать деньги для гуманитарной помощи Украине.

На данный момент фонд собрал уже 940 тысяч долларов. Сбор средств продолжается, поэтому преодоление отметки в 1 миллион долларов выглядит вполне реальной задачей.

Источник — Twitter

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