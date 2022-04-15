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ПАНКОВ: «Позиция Тимощука разочаровала украинцев. Я его не понимаю»

Футбольный агент – о поведении Анатолия Тимощука

  • 15.04.2022 14:05
  • 372 просмотра
  • 2 комментария
ПАНКОВ: «Позиция Тимощука разочаровала украинцев. Я его не понимаю»
© Sport.ua. Александр Панков

Известный агент Александр Панков поделился своим мнением по поводу поведения Анатолия Тимощука, который, несмотря на войну в Украине, продолжает работать в «Зените»:

«К Тимощуку я всегда хорошо относился до этого момента. 24 февраля я написал ему и Воронину. Воронин сразу ответил, что идет в клуб разрывать контракт и 25-го числа улетает с семьей в Германию. Тимощуку я написал следующее: «Толя, привет. Какие у тебя планы, когда планируешь выбираться, как твои близкие в Украине?». Он мне ответил: «С родственниками всё хорошо. Пока не знаю, когда буду уезжать». Больше я ему не писал, уже и смысла нет. Всё стало понятно.

Его позиция разочаровала многих украинцев. Он был героем и олицетворением нашего патриотизма, и бл*дь, за какие-то деньги, которых у него просто дох*я — 20 или 30 миллионов долларов, остался работать у этих пид*расов. Я его не понимаю. Ему бы хватило этих денег до конца своей жизни, до конца жизни своих детей и внуков, и не надо было них*ра делать!

Ордец? Для меня тоже непонятна его позиция. Мы с Ваней знакомы, но близко никогда не общались. Он был нормальным, адекватным парнем с Волновахи. Почему он принял решение остаться, для меня загадка. Бл*дь, да оттуда выехали испанцы, поляки и другие, у которых контракты были больше, чем у Ордеца. Крыховяк подбил легионеров «Краснодара» уехать. Вот это поступок! А ты, украинец, продолжаешь, там сидеть и молчать! В этой ситуации нельзя усидеть на двух стульях, а Ваня пытается. У нас идет война и ты должен выбрать сторону».

Ранее Панков объяснил, почему молчат российские футболисты.

Источник — FanDay

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    yan2018, 15.04.2022 14:22
    0
    Тимощук под уголовным делом в Германии. Куда ему ехать?
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    online
    nomah2, 15.04.2022 14:09
    0
    Полностью согласен. Это действительно контраст ,поляк увозит всех легионеров,а наш (точнее уже не наш ордец),ушел в тишину и замолк
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