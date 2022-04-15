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Александр ПАНКОВ: «россия прогнила, футболисты боятся говорить о войне»

Известный агент – о поведении российских футболистов

  • 15.04.2022 12:48
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Александр ПАНКОВ: «россия прогнила, футболисты боятся говорить о войне»
© Футбол 1/2/3. Александр Панков

Известный агент Александр Панков поделился своим мнением относительно того, почему российские футболисты молчат во время войны в Украине:

«Они все боятся за свое будущее. Много российских футболистов понимают, что у нас происходит, но боятся об этом говорить. Им намного проще отмолчаться. Эта страна настолько прогнила, что находиться там, даже будучи россиянином, — очень плохо. Они держатся за свои места, клубы там почти все государственные. Все под колпаком и если ты выскажешься, то моментально попадешь в черный список.

Но российские футболисты не понимают одного. Если они сделают правильный шаг, то многие европейские клубы возьмут и помогут им с трудоустройством. Одни боятся за свои семьи, но есть и другие, я их называю «псевдопатриоты». Они топят за русский мир и постоянно повторяют за «восемь лет».

Сам Панков в начале войны оказался в россии, и покинул ее 25 февраля.

Источник — FanDay

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