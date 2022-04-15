Александр ПАНКОВ: «россия прогнила, футболисты боятся говорить о войне»

Известный агент Александр Панков поделился своим мнением относительно того, почему российские футболисты молчат во время войны в Украине:

«Они все боятся за свое будущее. Много российских футболистов понимают, что у нас происходит, но боятся об этом говорить. Им намного проще отмолчаться. Эта страна настолько прогнила, что находиться там, даже будучи россиянином, — очень плохо. Они держатся за свои места, клубы там почти все государственные. Все под колпаком и если ты выскажешься, то моментально попадешь в черный список.

Но российские футболисты не понимают одного. Если они сделают правильный шаг, то многие европейские клубы возьмут и помогут им с трудоустройством. Одни боятся за свои семьи, но есть и другие, я их называю «псевдопатриоты». Они топят за русский мир и постоянно повторяют за «восемь лет».

Сам Панков в начале войны оказался в россии, и покинул ее 25 февраля.