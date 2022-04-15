Снигур вышла в полуфинал турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Кальви. Она в двух сетах разгромила хозяйку соревнований Эстель Кашино, отдав сопернице всего один гейм.

1/4 финала

Эстель Кашино (Франция) – Дарья Снигур (Украина, 2) – 0:6, 1:6

В полуфинале Снигур сыграет с победителем матча Одри Алби – Тесса Адрианяфитримо. Ранее во втором круге Снигур обыграла Марине Шостак.