Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур одержала вторую победу на 25-тысячнике ITF во Франции.
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, обыграла француженку Марине Шостак (№1055 WTA).
Кальви. Второй круг
Марине Шостак (Франция) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 2:6
В четвертьфинале турнира Снигур сыграет с победительницей матча Эстель Касино – Марина Бассолс.
Источник — Sport.ua
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