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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Украинка разгромила местную спортсменку

  • 14.04.2022 13:54
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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции
© БТУ. Дарья Снигур

20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур одержала вторую победу на 25-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, обыграла француженку Марине Шостак (№1055 WTA).
 
Кальви. Второй круг
Марине Шостак (Франция) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 2:6
 
В четвертьфинале турнира Снигур сыграет с победительницей матча Эстель Касино – Марина Бассолс. 

Источник — Sport.ua

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