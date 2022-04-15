ПАВЕЛКО: «Чеферин предложил сделать лагерь для сборной Украины в Словении»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где сборная Украины будет готовиться к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александру Чеферину, предложившему сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении. Я очень уважаю моих коллег из Федерации футбола Словении, предоставляющих лучшие условия для подготовки нашей сборной.

Также вместе со специалистами из УЕФА мы работаем над проведением целого ряда благотворительных матчей нашей сборной, которые будут проходить под патронатом УЕФА. Сейчас мы работаем над организацией этих матчей, учитывая пожелания нашего главного тренера и тренерского штаба», - сказал Павелко.