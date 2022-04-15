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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Враг должен увидеть, что Украина единая и смелая»

Экс-тренер «Динамо» высказался о войне

  • 15.04.2022 09:58
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Враг должен увидеть, что Украина единая и смелая»
© УАФ. Алексей Михайличенко

Известный в прошлом футболист, первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко заявил, что важно сейчас продлевать полноценную жизнь, несмотря на войну в Украине.

«Очень важно, чтобы даже в такой ситуации мы продолжаем жить, играть, любить и рожать детей. Враг всегда должен видеть, что Украина единая, смелая, красивая. Пусть видят, потому что понять они этого не смогут. Чтобы что-нибудь понять, нужно иметь мозг в голове. А этого у них нет, к сожалению. Я надеюсь, что скоро будет мир, и все станет на свои рельсы», - сказал Михайличенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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