Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Враг должен увидеть, что Украина единая и смелая»

Известный в прошлом футболист, первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко заявил, что важно сейчас продлевать полноценную жизнь, несмотря на войну в Украине.

«Очень важно, чтобы даже в такой ситуации мы продолжаем жить, играть, любить и рожать детей. Враг всегда должен видеть, что Украина единая, смелая, красивая. Пусть видят, потому что понять они этого не смогут. Чтобы что-нибудь понять, нужно иметь мозг в голове. А этого у них нет, к сожалению. Я надеюсь, что скоро будет мир, и все станет на свои рельсы», - сказал Михайличенко.