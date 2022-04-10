Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Били россиян и будем бить. Это больная нация»

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко высказался о полномасштабной российско-украинской войне.
«Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень неспокойно за своих близких, з свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем.
Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехали заграницу. Я чувствую, что на сегодняшний день должен быть здесь.
Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь.
У нас сегодня большая коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно задействовано в помощи украинцам.
У нас есть большой шанс попасть на ЧМ 2022. Если удастся, то это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной.
Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон», - сказал Михайличенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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