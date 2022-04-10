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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Били россиян и будем бить. Это больная нация»

Легенда украинского футбола – о войне

  • 10.04.2022 13:58
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Били россиян и будем бить. Это больная нация»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко высказался о полномасштабной российско-украинской войне.

«Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень неспокойно за своих близких, з свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем. 

Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехали заграницу. Я чувствую, что на сегодняшний день должен быть здесь.

Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь. 

У нас сегодня большая коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно задействовано в помощи украинцам.  

У нас есть большой шанс попасть на ЧМ 2022. Если удастся, то это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной. 

Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон», - сказал Михайличенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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