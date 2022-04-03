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МИХАЙЛИЧЕНКО: «Животные могут обидеться, что их сравнивают с россиянами»

В этих людях не осталось ничего человеческого

  • 03.04.2022 15:56
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МИХАЙЛИЧЕНКО: «Животные могут обидеться, что их сравнивают с россиянами»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал, кто из российских футбольных коллег позвонил ему после нападения россии на Украину.

«Я много общался со многими игроками, которые играли в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону - это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, в Чикаго. Его жена - известная гимнастка и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из россии, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем россия.

Для него это очень больно. Они, наверное, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами», - сказал Михайличенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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