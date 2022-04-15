Шевченко встретился с мером Милана для поддержки Украины

Известный в прошлом футболист, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с мером Милана Беппе Салой.
Темой встречи стала возможность помощи беженцам из Украины, которые спасаются от войны, которую устроила россия.
Шевченко планирует организовать в Милане колл-центр, который будет помогать украинцам, которые приезжают в поисках приюта, работы и гуманитарной помощи.
Источник — Sport.ua
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