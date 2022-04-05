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ШЕВЧЕНКО: «Готовим с мэром Милана программу приема украинских детей»

Легендарный футболист сконцентрирован на помощи родной стране

  • 05.04.2022 11:22
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ШЕВЧЕНКО: «Готовим с мэром Милана программу приема украинских детей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко рассказал о своей инициативе для помощи украинским детям-беженцам в Италии.

«Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в этом городе, их размещение. Это будет касатся всех категорий – детей с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. Вся эта программа готовится, и она будет представлена ​​на следующей неделе. Это касается Милана, но я постоянно на связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, Вероне, и Бергамо», - сказал Шевченко.

Источник — Украинская правда

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