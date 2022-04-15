Вест Хэм вышел в полуфинал еврокубков впервые за 46 лет

«Вест Хєм» одержал уверенную победу над «Лионом» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонский клуб по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал турнира.

Лондонский клуб будет принимать участие в полуфинале еврокубков впервые за 46 лет. В 1976 году «Вест Хэм» дошел до финала Кубка кубков, где проиграл немецкому «Андерлехту» (2:4).

В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счетом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.