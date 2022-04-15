Тренер Айнтрахта: «С Барселоной мы сыграли невероятно»

«Айнтрахт» обыграл «Барселону» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал.
Главный тренер немецкой команды Оливер Гласнер прокомментировал победу.
«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.
Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом», — сказал Гласнер.
В полуфинале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет против «Вест Хэма».
Источник — УЕФА
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