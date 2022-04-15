Ольга САВЧУК: «Нам все равно с кем играть»

Капитан женской сборной Украины по теннису Ольга Савчук прокомментировала результаты жеребьевки матчевой встречи против команды США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

— Даяна будет играть первый матч. Это плюс или минус? И в какой она форме, потому что позже всех приехала.

— Для нас это плюс. Даяна любит играть первой, чтобы не ждать предыдущего матча. Размялась и пошла. Поэтому для нас это хороший жребий.

В Колумбии были абсолютно другие условия: на улице, грунт, большая высота над уровнем моря. Поэтому после Боготы ей очень нравится здесь находиться.

— Как оцените готовность Катарины Завацкой? Мы знаем, что она на грунте лучше играет. Сможет ли на харде достойно себе показать?

— Катя тоже готова. Наблюдала за ее игрой в Чарльстоне, в том числе видела и матч с Каролиной Плишковой. Завацкая в отличной форме, главное, чтобы она смогла это завтра показать. Грунт ей больше подходит, но на харде она тоже хороша. И сегодняшняя тренировка тоже прошла хорошо.

— Даниэль Коллинс заменили за несколько дней до матча. Насколько это увеличивает наши шансы, и знаете ли причину ее замены?

— О причине замены не знаю. Но все одиночницы, которые сейчас в американской команде - примерно равные игроки по уровню. Матч будет непростой, но для нас все равно с кем играть, - сказала Савчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua Владимиром Клепачем.

Матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 15 и 16 апреля в Эшвилле (Северная Каролина).