Александр ПЕТРАКОВ: «Надеюсь, ВСУ освободят Украину полностью»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил Вооруженные силы Украины за героическую защиту страны от российских оккупантов:
«Я благодарю Вооруженные силы Украины за то, что они делают для нашей страны и всех нас. Желаю ребятам скорейшей победы.
Сейчас много говорят о том, что нашу армию ждет масштабное сражение. Надеюсь, что они устоят, пойдут в контрнаступление и освободят нашу страну полностью. Если это произойдет, будет очень хорошо для всей нашей страны и людей».
Источник — ТК Футбол
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