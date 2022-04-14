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Александр ПЕТРАКОВ: «Надеюсь, ВСУ освободят Украину полностью»

Наставник сборной Украины – о войне с россией

  • 14.04.2022 23:49
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ПЕТРАКОВ: «Надеюсь, ВСУ освободят Украину полностью»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил Вооруженные силы Украины за героическую защиту страны от российских оккупантов:

«Я благодарю Вооруженные силы Украины за то, что они делают для нашей страны и всех нас. Желаю ребятам скорейшей победы.

Сейчас много говорят о том, что нашу армию ждет масштабное сражение. Надеюсь, что они устоят, пойдут в контрнаступление и освободят нашу страну полностью. Если это произойдет, будет очень хорошо для всей нашей страны и людей».

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VadyaMetal, 15.04.2022 00:04
    +2
    И мы в это верим, и так и будет.
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